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Muslera'nın yerine kim transfer edilecek?

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.06.2020 14:21 | Son Güncelleme

Galatasaray'da, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın yerine hangi kaleci transfer edilecek? İşte detaylar...

Sarı kırmızılı kulüpte büyük şok yaşanırken, Uruguaylı file bekçisinin gelecek sezonun ilk yarısında da görev yapması çok zor.

Camianın beklentisi 2021’de sözleşmesi sona erecek efsane futbolcuyla 6 ay görev yapamayacak olsa bile yeni sözleşme imzalanması. Ocak 2021’e kadar forma giymesi çok zor olan Muslera’nın bu süreçte eskisinden daha güçlü dönmesi için yeni sözleşme protokolünün moral açısından yapılması bekleniyor.

Fernando Muslera'nın yerine kim transfer edilecek?
Galatasaray’da Muslera’nın yerinin kolay kolay dolması zor. Genç Okan Koçuk’un daha önce Bursaspor formasıyla Süper Lig tecrübesi bulunsa da sarı kırmızılılar mutlaka bir takviye daha yapacak.

Muslera’nın yokluğunda geçici çözüm olarak alınacak kaleciye bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı kırmızılılar sözleşmesiz file bekçilerine yönelecek.

Galatasaray’ın eski kalecisi Sinan Bolat ve Kayserisporlu Silviu Lung Cimbom için öne çıkan isimler. (Ajansspor)

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