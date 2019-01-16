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Muslera ve Mustafa Kapı Ozan Kabak'a veda etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.01.2019 22:08 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transferi için Stuttgart'la anlıştığı Ozan Kabak için takım kaptanı Fernando Muslera ve takım arkadaşı Mustafa Kapı veda mesajı yayınladı.

Muslera ve Mustafa Kapı Ozan Kabak'a veda etti

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların transferi için Almanya'nın Stuttgart Kulübü ile görüşmelere başladığı Ozan Kabak'a veda mesajı yayımladı.

Muslera, Instagram hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştığı, 18 yaşındaki savunma oyuncusu ile fotoğrafının da yer aldığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz 6 ay boyunca her şeyini vererek yaptığın mücadele için çok teşekkürler. Sen Galatasaray'ın çocuğusun ve hep öyle kalacaksın ama şimdi yeni macera zamanı... İyi şanslar, tadını çıkar ve yolun açık olsun..."

MUSTAFA KAPI DA VEDA ETTİ

Önce alt yapıda daha sonra A takımda Ozan Kabak'la takım arkadaşı olan Mustafa Kapı da genç futbolcu için veda mesajı yayınladı. Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yendiği maçta topu taca atarak kendisinin oyuna girip Galatasaray tarihinin en genç futbolcu unvanını ele geçirmesinde pay sahibi olan Ozan Kabak için "Abim, kardeşim ve sevgili dostum" diye seslenen Mustafa Kapı şu açıklamalara yer verdi:

"Daha iki sene önce Florya’da A takım idmanlarını izlerken beraber bir gün bizde bu sahada abilerimizle beraber antrenmana çıkmanın, A takım kadrosunda olup Galatasaray forması giymenin hayallerini kurardık. İlk tanıştığımız günden beri ne abiliğini ne de dostluğunu esirgedin benden. Bugün, senin ve önünde seni bekleyen uzun kariyerin için en az senin kadar mutlu ve heyecanlı olsam da, seninle beraber parçalı formamızı artık yan yana terletemeyecek olmak üzüyor beni. Yolun ve bahtın açık olsun abim, kardeşim ve sevgili dostum. Hem Galatasaray’ı, hem birlikte yürüdüğümüz Galatasaray Akademisini her zaman gururlandıracağına eminim seni çok özleyeceğim Yolun açık olsun..."

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Galatasaray Ozan Kabak Mustafa Kapı fernando muslera

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