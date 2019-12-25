SPOR

Muslera'nın idman topu 4 bin 500 TL'ye satıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.12.2019 12:28 | Son Güncelleme

Antalya Galatasaraylılar Derneği'nin Geleneksel Yeni Yıl Galası gerçekleştirdi. Erken kutlamada, Muslera'nın imzaladığı idman topu 4 bin 500 TL'ye satıldı.

Muslera'nın idman topu 4 bin 500 TL'ye satıldı

Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gökmen Güzel'in organize ettiği geceye, iş ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı. Kent merkezindeki bir spor kulübünde düzenlenen gecede, geçen yıl yaşamını yitiren derneğin ikinci başkanı Mustafa Genç de anıldı. Genç'in adını taşıyan ödülün ilki iş insanı Taylan Erbaş'a verildi. Erbaş ödülünü, Mustafa Genç'in eşi Melek Genç'in elinden aldı. Ödül töreni takdimi sırasında duygulu anlar yaşandı.

MUSLERA'NIN İMZALI TOPU AÇIK ARTTIRMAYA ÇIKARILDI

Baloda yapılan çekilişlerde geceye katılanlara çeşitli hediyeler verildi. Galatasaraylı kaleci Muslera'nın antrenmanda kullandığı ve imzaladığı futbol topu açık artırma ile satışa çıkarıldı. Açık artırma sonunda topu 4 bin 500 liraya alan iş insanı Volkan Kara, oğlu Furkan'a hediye etti.

(DHA)

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Galatasaray muslera top satıldı

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