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Muşlu çocuklar "Şehirden Şehre Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Bursa'da

04.12.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muşlu çocuklar "Şehirden Şehre Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Bursa'da

Bursa'ya "Şehirden Şehre Gönül Köprüsü" projesi kapsamında gelen Muşlu öğrenciler, belediyenin misafiri oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muş Belediyesi ile imzalanan kardeş şehir protokolü kapsamında şehre gelen 100 ortaokul ve lise öğrencisi, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Muş'tan gelen yetim, öksüz çocuklar ile şehit ve gazi çocukları, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın misafiri oldu.

Açıklamada buradaki konuşmasına yer verilen Aktaş, aynı proje kapsamında daha önce de Samsun ve Ağrılı çocukları Bursa'da misafir ettiklerini belirtti.

Aktaş, Muş Belediye Başkanı Savcı Sayan'a teşekkür ederek, "Geleceğimiz olan yavrularımızı burada ağırlamak, Osmanlı şehri Bursa’yı onlara gezdirmek bizim için de büyük mutluluk. Projemiz devam edecek. Sırada Erzurumlu çocuklarımız, akabinde Batmanlı çocuklarımız var. Bursa, Türkiye ile bir arada olmaya, entegre olmaya devam edecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Programa, Bursa'da yaşayan Muşluların yanı sıra protokol üyeleri katıldı.

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