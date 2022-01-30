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Muşlu esnaf, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

30.01.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muşlu esnaf, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Muş'ta bir kişinin, binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte son günlerde çatılarda biriken kar kütleleri, zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına neden oluyor.

Merkez İstasyon Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısındaki kar kütlesi, caddeye düştü. Bu sırada iş yerinin önünü temizleyen Çağatay Gülşen, kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Gülşen, gazetecilere, iş yerinin önüne biriken karı temizlediği esnada büyük bir gürültü duyduğunu söyledi.

Saniyelerle kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğunu belirten Gülşen, "Çevredekilerin bağırmasıyla kendimi kaldırıma attım. Kar kütlesi neredeyse üzerime düşüyordu. Çok korktum. Kaçmasaydım sanırım şu anda hayatta olamayacaktım. Allah kurtardı. Şans eseri kurtuldum." diye konuştu.

Gülşen'in kurtulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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