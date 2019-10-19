MAGAZİN

Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci değişimiyle şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2019 12:48 | Son Güncelleme

Müslüm filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran genç oyuncu değişimiyle görenleri şaşırtıyor.

Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci değişimiyle şaşırttı

Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Kendirci bir yetenek yarışmasına katılmasının ardından popülerlik kazandı. Bu yarışmanın ardından 2014'de ses yarışmasına da katılmış ve yarışmayı kazanarak adından uzun süre söz ettirmiştir.

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Yarışmanın ardından Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde 'Tamirci Çırağı' rolü ile sinema dünyasına adım atan Kendirci filmde Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt ve Sadi Celil Cengiz ile birlikte rol almıştır.

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26 Ekim 2018 tarihinde vizyona girecek olan ve başrollerinde Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor'un olduğu Müslüm' filmide Müslüm Gürses'in küçüklüğünü canlandıran Şahin Kendirci, bu gelişmenin ardından basına konu olmaya devam etti.

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