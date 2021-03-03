Müslüm Gürses kimdir? Ölüm yıldönümünde sözleri ve şarkıları ile anılıyor

Muhterem Nur’un filmleriyle büyüyen Müslüm Gürses, bir turnede tartıştığı Nur’u bir daha asla yalnız bırakmadı. Hayatı, filmlere de konu olan Müslüm Gürses, geçirdiği bir trafik kazasında ağır sağlık problemleri yaşadı.

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?



Gerçek ismi Müslüm Akbaş olan sanatçı, 7 Mayıs 1953 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde, tarım işçileri Emine ve Mehmet Akbaş çiftinin ilk çocuğu olarak doğdu.

Ahmet ve Zeyno isminde iki kardeşi olan Müslüm Gürses'in ailesi, ekonomik sorunlardan dolayı kendisi 3 yaşındayken Adana'ya göç etmek zorunda kaldı.

İlkokulun ardından eğitime devam edemeyen Müslüm Gürses, bir süre terzi ve ayakkabı tamircisi olarak çalıştı.

Babasının engel olmasına karşın, annesinin desteğiyle 1967 tarihinde henüz 14 yaşındayken Adana'da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışmasına katılarak, birinci olan Müslüm Gürses, yarışmanın ardından ‘Gürses’ soyadını alırken, diğer taraftan da halk eğitim merkezinde müzik dersleri aldı.

Kendisine yapılan teklifle kısa bir zaman çay bahçesinde türkü söyleyen Müslüm Gürses, işlerin iyi gitmemesinden dolayı terziliğe geri dönmek durumunda kaldı.