MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Eylül Tumbar ve Enes Koçak ayrıldı iddiası! Son hamlesi şaşırttı

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin setinde başlayan Eylül Tumbar ve Enes Koçak aşkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Evlenmeleri beklenen ünlü çiftin ayrılık iddiası herkesi şaşırttı. İki isimden de henüz açıklama gelmedi.

Eylül Tumbar ve Enes Koçak ayrıldı iddiası! Son hamlesi şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Eylül Tumbar ve Enes Koçak aşkı tam gaz devam ediyordu.

Evlenmeleri beklenen ünlü çift hakkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Tumbar ve erkek arkadaşı Koçak'ın, Instagram'da birlikte yer aldıkları kareleri kaldırması ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

Eylül Tumbar ve Enes Koçak ayrıldı iddiası! Son hamlesi şaşırttı 1

Aşk dolu pozları sosyal medya hesaplarından kaldıran ikilinin, takipleşmeye devam ettiği ortaya çıktı.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Güzel oyuncunun ayrılık haberlerinin çıkmasından saatler önce Instagram hesabının hikaye bölümünden merak uyandıran bir paylaşım yaptığı görüldü.

Eylül Tumbar ve Enes Koçak ayrıldı iddiası! Son hamlesi şaşırttı 2

Tumbar'ın ''Sana... Aradığını bulman dileğiyle'' sözünü alıntılayarak yayımladığı dikkatlerden kaçmadı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapım ekibi çıldırdı! Survivor ünlüler takımını tehdit edip...Yapım ekibi çıldırdı! Survivor ünlüler takımını tehdit edip...
Fenomen Deniz Sinan Demir gözaltına alındı!Fenomen Deniz Sinan Demir gözaltına alındı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
eylül tumbar enes koçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.