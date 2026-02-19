Eylül Tumbar ve Enes Koçak ayrıldı iddiası! Son hamlesi şaşırttı

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Eylül Tumbar ve Enes Koçak aşkı tam gaz devam ediyordu.
Evlenmeleri beklenen ünlü çift hakkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Tumbar ve erkek arkadaşı Koçak'ın, Instagram'da birlikte yer aldıkları kareleri kaldırması ayrılık iddialarını gündeme getirdi.
Aşk dolu pozları sosyal medya hesaplarından kaldıran ikilinin, takipleşmeye devam ettiği ortaya çıktı.
Güzel oyuncunun ayrılık haberlerinin çıkmasından saatler önce Instagram hesabının hikaye bölümünden merak uyandıran bir paylaşım yaptığı görüldü.
Tumbar'ın ''Sana... Aradığını bulman dileğiyle'' sözünü alıntılayarak yayımladığı dikkatlerden kaçmadı.
