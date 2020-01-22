Müslüm Gürses ve hayat arkadaşı Muhterem Nur kimdir? Müslüm Gürses neden ve ne zaman öldü?

Arabesk müziğinin efsanelerinden olan Müslüm Gürses'in hayatı, kendi adını taşıyan Müslüm filminin ekranlara gelmesiyle merak konusu oldu. Gerçek ismi Müslüm Akbaş olan ve 'Müslüm Baba' olarak anılan sanatçı albümleri ve çıkardığı plaklarla rekora imza attı. Peki, Müslüm Gürses kimdir? Müslüm Gürses ne zaman ve kaç yaşında öldü? İşte, acı dolu hayatı ve başarılarla dolu müzik yaşamıyla hafızalara kazınan Müslüm Gürses'in hayatıyla ilgili ayrıntılar. MÜSLÜM GÜRSES NEDEN VE NE ZAMAN ÖLDÜ? Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 Perşembe günü Memorial Hastanesi’nde geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. Gürses, 3 Mart 2013’te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu İstanbul Memorial Hastanesinde hayatını kaybetti. 4 Mart 2013 günü Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR? Gerçek adı Müslüm Akbaş olan Müslüm Gürses, Emine ve Mehmet Akbaş çiftinin çocuğu olarak 5 Temmuz 1953'te Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Zeyno ve Ahmet adında iki kardeşi olan Gürses'in ailesi, kendisi 3 yaşındayken Adana'ya göç etti.

Müslüm Gürses'in sesinden hiç duyulmamış şarkılar! Müslüm Gürses, müziğe 1965'te Adana'da, bir yandan Halkevi'ne gidip diğer yandan bir çay bahçesinde şarkı söyleyerek başladı. Terzi çıraklığı ve kunduracılık da yapan sanatçı, aynı yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı. Gürses, 1967'de 14 yaşındayken Adana'da düzenlenen bir şarkı yarışmasında birinci oldu. Sesiyle küçük yaşlarda dikkati çeken sanatçı, 1967'den itibaren TRT-Adana-Çukurova Radyosunda, cumartesi günleri canlı olarak türküler söyledi. Gürses'in ilk plağı "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma", daha sonra 4 plak daha yaptığı Ömür Plak tarafından 1968'de Adana'da basıldı. İstanbul'a 1969'da gelen Gürses, aynı yıl Selahattin Sarıkaya'nın sahibi olduğu Sarıkaya Plak ile "Giyin Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ve "Gitme Gel Gel/Haram Aşk" adlı iki 45'lik plak doldurdu. ÇIKARDIĞI PLAK REKOR KIRDI Sanatçının "Sevda Yüklü Kervanlar" adlı şarkısını da içeren "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'lik Plağı 1969'da Palandöken'den çıktı. 300 bin basılan plak dönemin rekorunu kırdı. Askere gidince bir süre plaklarına ara veren usta sanatçı, döndüğünde İstanbul'a gelerek müzik yaşamına bıraktığı yerden devam etti.

Palandöken firması ile 13, Bestefon ile 4, Hülya Plak ile 15 ve Çın Çın Plak ile 2 adet 45'lik plak doldurdu. Ardından 1999'a kadar 15 yıl boyunca Elenor Plak ile çalıştı. "Gönül Teknem" adlı albümünü 2006'da Seyhan Müzik'ten çıkaran sanatçının, yazar Murathan Mungan’la ortak projesi "Aşk Tesadüfleri Sever" de aynı yıl Pasaj Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Mungan’ın sözlerini yazdığı, David Bowie'den Leonard Cohen'e birçok yabancı müzisyenin bestesini yaptığı şarkıları seslendiren sanatçı, 2009'da "Sandık", 2010'da ise "Yalan Dünya" albümlerine imza attı. Usta sanatçı, yaşamının son yıllarında bazı pop ve rock tarzındaki şarkıları da repertuvarına katarak, Bülent Ortaçgil'in "Sensiz Olmaz", Nilüfer’in "Olmadı Yar", Teoman’ın "Paramparça", Tarkan’ın "İkimizin Yerine", Şebnem Ferah'ın "Sigara" ve Kenan Doğulu'nun "Tutamıyorum Zamanı" adlı çalışmalarını da seslendirmiş ve hayran kitlesini daha da arttırmıştı. MÜSLÜM GÜRSES ALBÜMLERİ Ah Gülüm

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İnsaf / Kahire Resitali

İsyanım Var & Topraktan Bedene

Konser

Küskünüm

Mahsun Kul

Müzik Ziyafeti

Nerelerdesin

Sandık

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Sevda Yolu

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Usta / Ne Yazar

Uyanma Zamanı ( Kıyak Bitti )

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Veda / Ervah-ı Ezelden

Yalan Dünya

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