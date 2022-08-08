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Müslüm Gürses'in daha önce yayımlanmamış "Bir Canım Kaldı" dinleyicilerle buluştu

08.08.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslüm Gürses'in daha önce yayımlanmamış "Bir Canım Kaldı" dinleyicilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Arabesk müziğin usta isimlerinden Müslüm Gürses'in vefatının ardından bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış şarkıları "Mahzendeki Şarkılar" albüm serisi kapsamında sevenleriyle buluşuyor.

Sony Music'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de korsan albümü en çok yapılan isim olan sanatçının bu nedenle saklanmış ve yayınlanmamış şarkıları Elenor Müzik arşivinden teker teker yayınlanmaya devam ediyor.

"Mahzendeki Şarkılar" albümünün yeni şarkısı "Bir Canım Kaldı" tüm dijital platformlar üzerinden dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen müzik dünyasının eski yapımcılarından, Elenor Müzik'in sahibi Muhteşem Candan, şunları kaydetti:

"Müslüm Gürses, Elenor Müzik için bir şans, böyle büyük bir star ile çalışmak her şirkete nasip olmaz. Elenor ve Müslüm Gürses'in yol arkadaşlığı 40 yıl gibi uzun bir süre devam etti ve 50 albüm çalıştık. Müslüm Gürses müzik hayatının en önemli çıkışlarını Elenor'da yaptı şöhret basamaklarını birlikte tırmandık. Bizim anlaşmalarımız her yıl iki veya üç albüm yapmak üzere düzenlemişti. Müslüm Baba Türkiye'de en çok korsanı yapılan sanatçı olması nedeniyle bazı albümleri yayınlayamadık. Elenor Müziğin arşivinde 10 albüm ve 100 eser kaldı. Bunların ilk üçünü 'Mahzendeki Şarkılar' serisi olarak piyasaya sunduk. Geriye kalan yedi albümü de önümüzdeki zamanlarda sevenleriyle buluşturacağız."

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