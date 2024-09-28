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Musrati'den Beşiktaş'a kötü haber! Sakatlık açıklaması: Son durumu belli oldu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.09.2024 16:40
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UEFA Avrupa Ligi 1.Hafta maçında Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax'a konuk oldu. Karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Libyalı futbolcu Al Musrati'nin sakatlığı hakkında siyah - beyazlı kulüpten açıklama geldi.

Musrati'den Beşiktaş'a kötü haber! Sakatlık açıklaması: Son durumu belli oldu
Al-Musrati

Al-Musrati

LBY Libya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın, Ajax ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Al Musrati'nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax ile oynadığı müsabakada, sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Al Musrati’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Al Musrati’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

10 GÜN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

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Libyalı futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Süper Lig beşiktaş
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