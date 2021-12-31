Muş'ta 2 bin 658 şişe kaçak içki ele geçirildi

Muş'ta polis ekipleri tarafından 2 bin 658 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yılbaşı öncesi denetim yaptı.
Bu kapsamda, ekiplerce durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 bin 658 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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