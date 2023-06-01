Muş'ta 7 köyde kurulan süt toplama merkezlerinden 550 üretici faydalanıyor

Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Malazgirt Süt Üreticileri Birliği, bölgenin hayvancılık potansiyelini değerlendirmek ve üretimi teşvik etmek amacıyla 3 yıl önce "Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi"ni hazırladı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca finanse edilen proje kapsamında ilçedeki 7 köye süt toplama merkezi kuruldu.

Tek geçim kaynakları hayvancılık olan köylüler de her gün sağdıkları sütü, toplama merkezine getirerek görevlilere teslim etmeye başladı.

Daha önce pazar sorunu yaşayan ve bu nedenle sütü değerinde satamayan köylüler, merkezler sayesinde sütünü satarak emeklerinin karşılığını alma imkanı buldu.

Merkezlere teslim edilen günlük ortalama 10 ton süt, Bulanık Malazgirt Süt Üreticileri Birliği aracılığıyla çevre illerdeki süt işleme fabrikalarına gönderiliyor ve parası düzenli olarak üreticilerin hesaplarına yatırılıyor.

"BUNDAN SONRAKİ AŞAMADA TESİSLEŞMEYE GİDECEĞİZ"

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, AA muhabirine, 7 köyde toplam 28 ton kapasiteli süt toplama merkezilerinin kurulduğunu söyledi.

Günlük 550 üreticinin merkeze süt getirdiğini ifade eden Ocak, "Günlük 10 ton süt topluyoruz." dedi.

İlçede 3 süt toplama merkezi daha kurmayı planladıklarını belirten Ocak, şunları kaydetti:

"Çiğ Süt Analizi Laboratuvarı kurmak için çalışmalarımıza başladık. Bundan sonraki aşamada tesisleşmeye gideceğiz. İnşallah büyük bir fabrika ile Bulanık halkına hizmetlerimiz devam edecek. İlçemiz ciddi bir hayvan potansiyeline sahip. Çiftçilerimizin ürünlerinin katma değerini artırmak için Süt Üreticileri Birliği ve Kaymakamlığımızla güzel hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Daha önce köylerde geleneksel yöntemlerle süt toplanırken şu an daha modern tesislerde hijyenik bir şekilde satışının da kolay yapabileceği bir zincir oluşturduk. Vatandaşlarımız tereyağını, sütünü ve peynirini daha ucuz fiyatlara verirken, şimdi Ulusal Süt Konseyinin duyurduğu fiyatla sütünü satıyor, garantili bir şekilde ödemesini alıyor."

Bulanık Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyalı da ilçenin tarım ve hayvancılık bakımından önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Kurulan tesisten üreticilerin çok memnun kaldığını anlatan Ziyalı, şunları kaydetti:

"İlçede hayvancılık ve süt üretimi, yapısal eksikliklerden dolayı geleneksel yöntemler kullanılarak yapılmaktaydı. Bundan dolayı 2015 yılında Süt Üreticileri Birliğini kurduk ve projemizi hayata geçirdik. Verilen desteklerle toplamda günlük 28 ton kapasiteli 7 noktada süt toplama ünitelerimizi kurduk. 2020'den bu yana aktif şekilde üreticilerimize hizmet vermektedir. Köylerimizde kurduğumuz merkezlerde toplanan sütü, Ulusal Süt Konseyinin belirlediği fiyatı referans alarak satıyoruz. Üreticiler olarak bunun verimini almaya başladık. Birliğimiz kurulmadan pazar bulamıyorduk. Üniteleri kurduktan sonra sütün daha iyi şartlarda pazara arzı sağlandı, verimlilik arttı, iyi bir gelir kapısı oldu."

"PAZAR SORUNU YAŞAMIYORUZ"

Kent merkezine 88 kilometre uzaklıktaki Esenlik köyündeki üreticilerden Şükrü Balıkçı ise süt toplama merkezlerinin çok güzel bir hizmet olduğunu dile getirdi.

Her gün sabah sağdıkları sütü merkeze getirdiklerini anlatan Balıkçı, "Aylık düzenli olarak sütün parasını alıyoruz. Önceden süt toplama merkezi köyümüzde yoktu, köylüler sütünü tereyağı ve peynir yapıyordu. Şimdi ise eline nakit para geçiriyor. Burası bizim için gelir kapısı oldu." dedi.

Ahmet Taşdemir de daha önce köye gelen mandıracılara onların istediği fiyattan sütü satabildiklerini belirterek, "Şimdi devletin verdiği fiyata sütümüzü merkeze veriyoruz. Sonra paramızı hesabımıza yatırıyorlar. Daha önce sütten peynir yapıyorduk, para etmiyordu. Tereyağı yapıyorduk, satamıyorduk. Şimdi sütümüzü getiriyoruz sonra paramızı alıyoruz. Pazar sorunu yaşamıyoruz. Çok memnunuz." diye konuştu.

Besici Bekir Ünal da "Önceden Muş'tan gelip sütümüzü neredeyse bedavaya alıyorlardı. Biz de mecbur veriyorduk. Süt toplama merkezi kurulduğundan beri sütü buraya veriyoruz. Günlük ortalama 80 litre süt getiriyorum. Paramızı da düzenli alıyoruz." ifadelerini kullandı.

