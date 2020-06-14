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Muş’ta 8. sınıf öğrencilerine LGS hazırlık kitapçığı dağıttı

MUŞ HABERLERİ  | 14.06.2020 11:52 | Son Güncelleme

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü, 8.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü, 8. sınıf öğrencilerine Liseye Giriş Sınavı (LGS) hazırlık için kitapçık dağıttı.
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Nisan ve Mayıs ayı örnek soruları Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Ölçme Değerlendirme Merkezi İl Koordinatörü ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik başkanlığında ve İl Ölçme Değerlendirme Merkezi ekibi tarafından 1250 adet kitapçık basımı yapıldı. Basımı yapılan örnek sorular Muş merkeze bağlı 15 köy okulu ve 5 ilçede kırsal yerlerde yaşayan ve teknolojik açıdan dezavantajlı öğrencilere Ölçme Değerlendirme Merkezi Koordinatörlüğünde ilgili okul müdürleri tarafından dağıtımı yapıldı.

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