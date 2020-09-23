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Muş'ta atıl durumdaki atölye yenilenerek kütüphaneye dönüştürüldü

MUŞ HABERLERİ  | 23.09.2020 11:59 | Son Güncelleme

Muş'ta atıl durumdaki atölye yenilenerek kütüphaneye dönüştürüldü

Muş'un Hasköy ilçesinde atıl durumdaki metal atölyesi yenilenerek halk kütüphanesine dönüştürüldü.

Hasköy Sayanlar Mahallesi'ndeki Milli Eğitim Müdürlüğüne ait atölyenin ilçedeki öğrencilerin yararlanması için kütüphane yapılmasına karar verildi.

Atıl durumdaki atölye, hazırlanan proje kapsamında Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge İdaresi tarafından yenilerek çağın gereklerine uygun kütüphane olarak tasarlandı.

480 metrekarelik alana sahip kütüphane, öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve ilçe sakinlerinin de hizmetine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin modern ve konforlu bir kütüphaneye kavuştuğunu söyledi.

Hasköy ilçesine kütüphane yapma kararını 3 yıl önce aldıklarını belirten Bozyel, şunları kaydetti:

"Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin atıl olan metal atölyesini kütüphaneye dönüştürmek için 2019'da hazırladığımız projeyi DAP'a sunduk. Proje onaylandıktan sonra atölyemiz yenilenerek kütüphaneye dönüştürüldü. Şu anda modern bir semt kütüphanemiz var. Hedefimiz herkesin faydalanabileceği bir semt kütüphanesini yapmaktı. Bunu gerçekleştirdik. Kütüphanemizi halkımızın hizmetine hazır hale getirdik. Yılda 7 bin okura ulaşmayı amaçlıyoruz. 3 bin kayıtlı kitabı bulunan kütüphanemiz, konuklarına nezih bir ortamda kitap okuma imkanı sunuyor."

Bozyel, atıl durumdaki metal atölyesini ilçeye kütüphane olarak kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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