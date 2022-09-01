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Muş'ta baraj ve göletlere 1 milyon 459 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

01.09.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta baraj ve göletlere 1 milyon 459 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

MUŞ ( AA) - Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında kentteki gölet ve barajlara 1 milyon 459 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Beraberindeki görevlilerle birlikte Alparslan-2 Barajı'na balık yavrularını bırakan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, gazetecilere, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yavru Balık Üretim Tesisi'nden getirilen balık yavrularının Yukarı Kaleköy, Alparslan-1 ve Alparslan-2 Barajları ile Korkut sulama göleti ve ilçelerdeki göllere bırakıldığını söyledi.

Çalışmayla kentte balık yoğunluğunun artacağını ve balık popülasyonunun sürdürülebilirliğinin sağlanacağını aktaran Gün, şunları kaydetti:

"İlimizde av yasağı sezonu olan 15 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında avcılık yapılmamalı ve 40 santimetreden küçük balıklar avlanmamalı. Bırakılan yavrular korunmalı ve en az bir kez üremelerine imkan tanınmalıdır. Bakanlığımızın hem ticari hem de amatör balıkçılık tebliğinde belirlediği avlanma zamanı ve avlanabilecek balık boyu standartlarına uyulmalıdır. Balıkları sadece yasak dönemde değil, avlanmanın serbest olarak yapıldığı dönemde de korumak ve bilinçli olarak avlamak gerekiyor. Bu bölgelerdeki vatandaşların göletlerde avcılık yapmalarını ve balık tüketimlerini artırmayı amaçladık. Doğal ortamda balıklarımızın üreyip çoğalmasını sağlamaya çalışıyoruz."

Yavruların iki yılda avlanabilecek büyüklüğe erişeceğini ifade eden Gün, çalışmanın balıkçılıkla ilgilenen vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

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Anahtar Kelimeler:
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