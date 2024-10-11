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  4. Muş'ta basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı

Muş'ta basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı

AA AA
11.10.2024 08:18
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Muş Valiliği, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, suç işlenmesinin önlenmesinin, temel hak ve özgürlüklerin devamının temini ile şiddet olaylarının engellenmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17,19 ve 22. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri kapsamında, Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar ve toplantılar hariç olmak üzere, ilimiz mülki sınırları içinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, afiş, pankart ve poster asma, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler 11 Ekim saat 00.01'den 13 Ekim saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Muş Yürüyüş gösteri

Muş Namaz Vakitleri 11 Ekim Cuma

İmsak
04:51
Sabah
06:12
Öğle
12:06
İkindi
15:16
Akşam
17:49
Yatsı
19:05
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