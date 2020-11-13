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Muş’ta binlerce litre sahte dezenfektan ele geçirildi

MUŞ HABERLERİ  | 13.11.2020 13:22 | Son Güncelleme

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir’den Muş’a gelen bir tırda 18 bin 491 litre sahte dezenfektan ele geçirdi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele ve kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde, İzmir’den Muş’a sahte dezenfektan getirileceği bilgisinin alındığı belirtildi.

Muş’ta binlerce litre sahte dezenfektan ele geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir’den Muş’a gelen bir tırda 18 bin 491 litre sahte dezenfektan ele geçirdi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele ve kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde, İzmir’den Muş’a sahte dezenfektan getirileceği bilgisinin alındığı belirtildi. Bunun üzerine 11 Kasım günü saat 23.00 sıralarında Karlıova-Varto kara yolu Çaylar mevkiinde durdurulan bir tır içerisinde yapılan aramada, 18 bin 491 litre sahte dezenfektan ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Muş’ta binlerce litre sahte dezenfektan ele geçirildi

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