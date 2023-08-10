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Muş'ta çocuklar ve gençler Çar Çayı'nda yüzerek serinliyor

10.08.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta sıcak havadan bunalan çocuklar ve gençler, Çar Çayı'nda oluşturulan gölette yüzerek serinliyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, Muş'ta da etkili oluyor.

Sıcaktan bunalan çocuklar ve gençler, serinlemek için Çar Çayı'nı tercih ediyor.

Çayda vatandaşlar tarafından oluşturulan gölete girenler hem serinliyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Gençlerden Eyüphan Taş, havanın çok sıcak olduğunu ve serinlemek için arkadaşlarıyla yüzmeye geldiğini söyledi.

Gölete akan şelalenin üzerinden suya atladıklarını belirten Taş, "Burada yüzerek serinliyoruz. Çok sıcak olduğunda parkta ya da Çar Çayı'nda yüzüyoruz. Gölet bozulmuştu, arkadaşlarla taşları koyarak tekrar yaptık. Şimdi yüzerek eğleniyoruz." dedi.

Araz Aslan ise hava sıcak olduğu için çaya geldiğini ifade ederek, "Arkadaşlarımızla burada yüzerek eğleniyoruz. Şelaleden atladık, çok güzeldi." diye konuştu.

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