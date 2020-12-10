YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş’ta hırsızlık: 4 tutuklama

Muş’ta hırsızlık: 4 tutuklama

MUŞ HABERLERİ  | 10.12.2020 17:40 | Son Güncelleme

Muş’ta 2 ayrı iş yerinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen biri 17 yaşında 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte 05-07 Aralık 2020 tarihlerinde 2 ayrı iş yerinden toplam 4 adet TV çalınması konusu ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen biri 17 yaşında toplam 4 şahsın il merkezinde yakalandığı belirtildi.Yapılan aramalarda çalınan TV’lerden 3’ünün ele geçirilerek sahiplerine teslim edildiği kaydedilen açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:“3 Şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuk sevk edildikleri adli makamlarca ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanmışlardır.

Muş’ta hırsızlık: 4 tutuklama

Muş’ta 2 ayrı iş yerinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen biri 17 yaşında 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte 05-07 Aralık 2020 tarihlerinde 2 ayrı iş yerinden toplam 4 adet TV çalınması konusu ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen biri 17 yaşında toplam 4 şahsın il merkezinde yakalandığı belirtildi.
Yapılan aramalarda çalınan TV’lerden 3’ünün ele geçirilerek sahiplerine teslim edildiği kaydedilen açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:
“3 Şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuk sevk edildikleri adli makamlarca ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanmışlardır. Çalıntı TV’leri satın alan 3 farklı şahıs hakkında da ayrıca ‘suç eşyasının satın alınması’ suçundan adli işlem başlatılmıştır.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Müstakbel gelini hakkında ilk kez konuştu! Müstakbel gelini hakkında ilk kez konuştu!
PARTNER Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar... Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar...

Muş Namaz Vakitleri 10 Aralık Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:14
Öğle
12:12
İkindi
14:39
Akşam
16:59
Yatsı
18:22

Muş Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Perşembe

Damla Eczanesi
Merkez
Yetişgin Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Yeni Derman Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.