YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Muş'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

19.05.2021 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Muş'un Korkut ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Korkut'un Oğulbalı köyü mevkisinde sürücülerinin henüz kimlikleri belirlenemeyen otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.

Kazada Mehmet Sıddık Aslan hayatını kaybetti, Veysel Aslan, Fehmi Yavuz, Ümit ve Fuat Kaya ağır yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAcun'dan alkış toplayan jest!Acun'dan alkış toplayan jest!
Muş Ovası, baharın gelmesiyle göç eden leylekleri ağırlamaya başladıMuş Ovası, baharın gelmesiyle göç eden leylekleri ağırlamaya başladı
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 19 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:10
Sabah
04:52
Öğle
12:16
İkindi
16:08
Akşam
19:29
Yatsı
21:04

Muş Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Çarşamba

Hisar Eczanesi
Merkez
Yeni Doz Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Yaşam Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor-Beşiktaş maçına doğru

Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor-Beşiktaş maçına doğru

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Denizli'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Denizli'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Konya'daki trafik kazasında ölen baba ile 3 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

Konya'daki trafik kazasında ölen baba ile 3 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.