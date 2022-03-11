YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta kar festivali düzenlendi

Muş'ta kar festivali düzenlendi

11.03.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta kar festivali düzenlendi

Muş'ta Güzeldağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen kar festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce merkeze 8 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar festivali düzenlendi.

Kar yağışı altında gerçekleştirilen festivale katılanlar kızaklarla kaydı, halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Sporcuların kayak gösterisi yaptığı festivalde konuşan Vali İlker Gündüzöz, Muş'un turizm kenti olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Her yıl farklı festivallerle kentin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Gündüzöz, "Geçenlerde Murat Nehri'nde festival yaptık. Şimdi de burada yapıyoruz. Bu kışın artık sonuna doğru geliyoruz. Önümüzdeki yıl bu güzel tesisimizi daha da genişleteceğiz. Tüm yatırımımız gençler için. Kentte 350 milyonluk yatırımla spor tesisleri yaptık. Onun için bol bol eğlenin, karın tadını çıkarın." şeklinde konuştu.

Katılımcılardan Elif Nur Acak da "Herkese ücretsiz eğlence yapıldı. Yemekler ikram edildi. Çok güzel bir gün oldu. Çok güzel eğlendik. Umarım bunun devamı gelir." dedi.

Programa İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, ihtiyaç sahiplerine hediyelik eşya üretiyorDevletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, ihtiyaç sahiplerine hediyelik eşya üretiyor
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
05:04
Sabah
06:25
Öğle
12:29
İkindi
15:47
Akşam
18:23
Yatsı
19:39
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Katili en yakını çıktı! Kıyafeti nedeniyle sokak ortasında...

Katili en yakını çıktı! Kıyafeti nedeniyle sokak ortasında...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bu belirtiler varsa hemen doktora gidin

Bu belirtiler varsa hemen doktora gidin

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.