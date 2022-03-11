Muş'ta kar festivali düzenlendi

Muş'ta Güzeldağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen kar festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce merkeze 8 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar festivali düzenlendi.

Kar yağışı altında gerçekleştirilen festivale katılanlar kızaklarla kaydı, halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Sporcuların kayak gösterisi yaptığı festivalde konuşan Vali İlker Gündüzöz, Muş'un turizm kenti olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Her yıl farklı festivallerle kentin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Gündüzöz, "Geçenlerde Murat Nehri'nde festival yaptık. Şimdi de burada yapıyoruz. Bu kışın artık sonuna doğru geliyoruz. Önümüzdeki yıl bu güzel tesisimizi daha da genişleteceğiz. Tüm yatırımımız gençler için. Kentte 350 milyonluk yatırımla spor tesisleri yaptık. Onun için bol bol eğlenin, karın tadını çıkarın." şeklinde konuştu.

Katılımcılardan Elif Nur Acak da "Herkese ücretsiz eğlence yapıldı. Yemekler ikram edildi. Çok güzel bir gün oldu. Çok güzel eğlendik. Umarım bunun devamı gelir." dedi.

Programa İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

