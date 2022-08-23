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Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra uyurken bulundu

23.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra uyurken bulundu

Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra kamyonun şaft bölümünde uyurken bulundu.

Merkeze bağlı Yazla köyünde yaşayan 7 yaşındaki B.Ç, akşam saatlerinde kayboldu.

B.Ç'yi bulamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, JASAT ve olay yeri inceleme ekipleri, iz takip köpeği, gece görüşlü zırhlı araçlar ve dron desteğiyle arama çalışması başlattı.

B.Ç, 7 saat süren çalışma sonucu evinin yakınlarındaki kamyonun şaft bölümünde uyurken bulundu.

Sağlık kontrollerinden geçirilen çocuk, ailesine teslim edildi.

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Muş kayıp çocuk

Muş Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:28
Öğle
12:22
İkindi
16:05
Akşam
19:06
Yatsı
20:29
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

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