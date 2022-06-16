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Muş'ta koyunlarını kurtarmaya çalıştığı sırada trenin çarptığı besici öldü

16.06.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada sürüdeki yaklaşık 70 koyun telef oldu

Muş'ta, otlatmaya götürdüğü koyunları raydan uzaklaştırmaya çalıştığı sırada Tatvan-Elazığ seferini yapan trenin çarptığı besici Raif Bozkurt hayatını kaybetti, 70 koyun telef oldu.

Kente 24 kilometre uzaklıktaki Değirmeç köyünün muhtarı Numan Aydoğan, gazetecilere, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya götüren 70 yaşındaki Bozkurt'un, sürüsünü demir yolunun karşısına geçirmeye çalıştığı sırada kazanın yaşandığını söyledi.

Hayvanları raylardan uzaklaştırmak isteyen Bozkurt ile sürüsüne trenin çarptığını anlatan Aydoğan, Bozkurt'un olay yerinde öldüğünü, yaklaşık 70 koyununun da telef olduğunu belirtti.

Kazadan büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Aydoğan, "Bozkurt'un 5 yıl önce de koyunlarını demir yolundan geçirirken trenin çarpması sonucu 30 hayvanı telef olmuştu. Ahırı demir yoluna yakın olduğu için hayvanları çıkarken ikinci kez kaza meydana geldi. Çok üzüldük." dedi.

Kazanın ardından bölgeye gelen demir yolu işçileri ve özel idare ekipleri de raylarda telef olan hayvanları kaldırdı.

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