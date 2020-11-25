YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Muş'ta maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

MUŞ HABERLERİ  | 25.11.2020 16:46 | Son Güncelleme

Muş'ta maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Muş'ta, kullandığı maskeye 30,5 gram sentetik uyuşturucu sakladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla kullanılan maskenin içine gizlenmiş 30,54 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Maskeye uyuşturucu sakladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bedava tatilin adresi 'Çardakkent' çöplüğe döndü Bedava tatilin adresi 'Çardakkent' çöplüğe döndü
PARTNER 'İyi ki doğdun ikizim' 'İyi ki doğdun ikizim'

Muş Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
05:34
Sabah
07:00
Öğle
12:06
İkindi
14:40
Akşam
17:02
Yatsı
18:23

Muş Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Hisar Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Yeni Derman Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.