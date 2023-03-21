YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta misafir edilen depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi

Muş'ta misafir edilen depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi

21.03.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu illerden getirilerek Muş'ta misafir edilen depremzede çocukların yaşadıkları travmayı unutmalarına yönelik etkinlikler devam ediyor.

Bu amaçla, Muş Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, öğretmenevine yerleştirilen depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi.

Öğretmenevi konferans salonunda çocuklarla oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan öğretmen ve öğrenciler, mısır ve meyve suyu ikram etti, oyuncak dağıttı.

Etkinlikte konuşan okul müdürü Menduh Astan, çocuklara depremi unutturmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

İlk günden beri acıları bir nebzede olsa dindirmek için birlik ve beraberlik içinde istişarelerde bulunduklarını anlatan Astan, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz, öğrenci, veli ve personelimizden toplanan 86 bin lirayı konteyner alımında değerlendirdik. Bu süreçte toplumumuzun gösterdiği birlik ve beraberlik ruhu takdire şayandır. Milletimiz üzerine düşeni yaptı. Bu program çocuk gelişimi bölümü tarafından hazırlandı. Biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu etkinliklerimiz devam edecek."

Malatyalı depremzede Meral Çoban da yaklaşık 40 gündür öğretmenevinde konakladıklarını belirterek, "Bu etkinlikler bizim ve çocuklarımız için motivasyon oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen Uğur Bakır ise çocuklara yönelik etkinliklerin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden etkilenen 558 öğrenci Muş’ta eğitime başladıDepremden etkilenen 558 öğrenci Muş’ta eğitime başladı
Erzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandıErzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı
Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandıÇorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Muş öğrenci etkinlik sosyal destek

Muş Namaz Vakitleri 21 Mart Salı

İmsak
04:48
Sabah
06:10
Öğle
12:26
İkindi
15:52
Akşam
18:33
Yatsı
19:50

Muş Nöbetçi Eczaneler21 Mart Salı

Yeni Doz Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Akhan Eczanesi
Merkez
Samra Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Derman Eczanesi
Malazgirt
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocası oteli basınca ihaneti öğrendi! Papazla yasak ilişkisini savundu

Kocası oteli basınca ihaneti öğrendi! Papazla yasak ilişkisini savundu

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Parayla gösterdiği özel hayatına ilgi çok!

Parayla gösterdiği özel hayatına ilgi çok!

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.