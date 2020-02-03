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Muş’ta Murat Nehri kısmen dondu

MUŞ HABERLERİ  | 03.02.2020 10:12 | Son Güncelleme

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Murat Nehri kısmen dondu.Kentte kar yağışının ardından hava sıcaklığında yaşanan aşırı düşüş nedeniyle Murat Nehri’nin büyük bölümü dondu.

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Murat Nehri kısmen dondu.
Kentte kar yağışının ardından hava sıcaklığında yaşanan aşırı düşüş nedeniyle Murat Nehri’nin büyük bölümü dondu. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, Murat Nehri’nin yüzeyinde yaklaşık 10 santimetrelik buz tabakası oluştu.
Donan nehri fotoğraflayan vatandaşlardan Nuri Bozkurt, etkili olan kar yağışının ardından devam eden dondurucu soğukların yaşamı olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Şiddetli soğukların nehri kısmen durduğunu ve çok güzel manzaraların ortaya çıktığını kaydeden Bozkurt, telefonla fotoğraf çekmeye çalıştıklarını ifade etti.

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