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Muş'ta okulun elektrik ihtiyacının yarısı güneş enerjisinden karşılanıyor

AA AA
06.05.2024 11:18
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Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 10 yıl önce çatıya kurulan güneş panelleriyle hem okulun elektrik ihtiyacının yarısı karşılanıyor hem de öğrencilere Güneş Enerji Santrali (GES) konusunda uygulamalı eğitim veriliyor.

Okulun elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılamak isteyen okul idaresi, 2012'de "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması Programı" kapsamından yararlanmak amacıyla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) proje sundu.

Projenin kabul edilmesiyle 2014'te okulun çatısına 145 bin lira devlet desteği sağlanarak 240 güneş paneli yerleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar arasında uygulanan ilk projeler arasında yer alan çalışmayla 10 yılda elektrik giderlerinden 700 bin lira tasarruf eden doğa dostu okul, aynı proje kapsamında okulda kurulan laboratuvarda öğrencilere GES konusunda uygulamalı eğitim imkanı sağladı.

Okul müdürü Erhan Subaşı, AA muhabirine, 2012'de "Çatı GES Projesi"ni hazırlayarak DAKA'ya sunduklarını söyledi.

Projenin kabul olmasıyla çatıya kurulan sistemle 2014 yılında elektrik üretimine başladıklarını anlatan Subaşı, şöyle konuştu:

"İlimiz için kabul edilen tek proje oldu. Bu proje, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar arasında da Türkiye'de ilk yapılan Çatı GES Projesi özelliğine sahiptir. Projemizin bütçesi 145 bin liraydı. Bütçenin finansmanın yüzde 75'i DAKA, yüzde 25'i ise Muş İl Özel İdaresi tarafından karşılandı. Üretilen enerji okulumuzun iç ihtiyacında kullanıldığı için fatura tüketimlerinde düşüş oldu. Okulun tatilde olduğu dönemlerde üretilen ihtiyaç fazlası enerji Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ'ye satılıyor. Elde edilen gelir, GES'in yıllık periyodik bakımları ve onarımlarında kullanılıyor. GES, okulumuza yük olmadan kendini amorti etmiş ve ülke ekonomisine katkı sunmaktadır."

Sistemin kurulu gücünün 60 kilovat olduğunu ve 240 panelden oluştuğunu belirten Subaşı, şöyle konuştu:

"Bir panelimiz 2 metrekare alanı kapsıyor. Her bir invertör, 20 kilovat gücünde elektrik üretmektedir. 3 invertör bulunmaktadır. İnvertörler elektriği dönüştürüyor. Panellerin elektrik üretme potansiyeli, güneşe maruz kalma durumuna göre değişiklik gösteriyor. Yaz mevsiminde elektrik üretimi diğer aylara göre çok daha fazla. Bir invertörümüz 2014 yılından itibaren 165 bin 100 kilovatsaat elektrik üretmiştir. Üç invertör yaklaşık 700 bin lira okulumuzun elektrik giderine katkı sağlamıştır. GES projesi okulumuzda ve atölyelerimizde tükettiğimiz enerjinin yarısını karşılamaktadır."

Subaşı, "Okulumuzda kurulan GES, temiz enerji kullanımının farkındalığı, yaygınlaştırılması ve özendirilmesi için iyi bir örnektir ayrıca okulumuz öğrencileri için doğal bir laboratuvar olma özelliğini de taşımaktadır." dedi.

"10 YILDIR BU EĞİTİM SETLERİYLE ÖĞRENCİLERİMİZİ YETİŞTİRMEKTEYİZ"

Elektrik Elektronik Teknolojisi Alan Şefi Asef Ziyanak ise GES Laboratuvarı'nın 2014'te Çatı GES Projesi kapsamında oluşturulduğunu belirtti.

Laboratuvarda güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiğini ve nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak öğrencilere anlattıklarını ifade eden Ziyanak, şöyle konuştu:

"10 yıldır bu eğitim setleriyle öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Laboratuvarımız aynı zamanda güneş enerji santrali ile aynı olduğu için doğal bir laboratuvar modeli haline geldi. Yetiştirdiğimiz öğrenciler, öğretmenlerin gözetiminde arızaları gidermektedir. GES laboratuvarında 345 öğrencimize haftanın belirli günlerinde güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi konusunda eğitim veriyoruz."

  1. sınıf öğrencilerinden Yusuf Çelikhan da "Bu laboratuvarda uygulamalı eğitim alıyoruz. Çok iyi anlıyoruz. Diğer okullara göre çok şanslıyız. GES laboratuvarı bizim için çok değerli." ifadesini kullandı.

Okulda uygulamalı eğitim imkanına kavuştuklarını dile getiren Hamza Erte ise "Güneş Enerjisi Santrallerinde çalıştığımızda sıkıntı yaşamayacağız. Hem uygulama hem de teorik eğitim aldığımız için öğrendiklerimiz kalıcı oluyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Muş güneş enerjisi ges

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