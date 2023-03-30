YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara

30.03.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ve kuvvetli fırtınanın devam edeceği yönünde meteorolojik uyarıların yapıldığı belirtildi.

Bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediğine yer verilen açıklamada, riskli durumun önüne geçmek amacıyla 30 Mart perşembe günü il genelinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri ile kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacakları bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden etkilenen 558 öğrenci Muş’ta eğitime başladıDepremden etkilenen 558 öğrenci Muş’ta eğitime başladı
Geceden sabaha kadar yağan kar sonrası şehir eşsiz güzelliğe büründüGeceden sabaha kadar yağan kar sonrası şehir eşsiz güzelliğe büründü
Niğde'de sertifikasyonu tamamlanan 2 yerli patates çeşidi satışa sunulduNiğde'de sertifikasyonu tamamlanan 2 yerli patates çeşidi satışa sunuldu
Anahtar Kelimeler:
Muş Fırtına tatil eğitim

Muş Namaz Vakitleri 30 Mart Perşembe

İmsak
04:33
Sabah
05:56
Öğle
12:24
İkindi
15:55
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Muş Nöbetçi Eczaneler30 Mart Perşembe

Vereseli bizim eczanesi
Varto
Öz malazgirt eczanesi
Malazgirt
Umut eczanesi
Bulanik
Büyük eczanesi
Haskoy
Doğan eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.