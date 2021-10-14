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Muş'ta PKK'lı teröristlere ait lav silahları ve mühimmat ele geçirildi

14.10.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta PKK'lı teröristlere ait lav silahları ve mühimmat ele geçirildi

Muş'un Hasköy ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda lav silahları ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Koğuktaş köyü kırsalında "Eren-4 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çapar Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, toprağa gömülü iki lav tanksavar silahı, 7 el bombası, kalıp plastik patlayıcı ve 3 kilogram plastik patlayıcı malzemesi ele geçirildi.

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