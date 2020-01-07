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  4. Muş’ta su kesintisi uygulanacak

Muş’ta su kesintisi uygulanacak

MUŞ HABERLERİ  | 07.01.2020 14:58 | Son Güncelleme

Muş’ta vana değişimi ve montajı nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.Muş Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, “Muş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan 1 nolu su terfi merkezinden şehir merkezini besleyen ana isale hattındaki 600’lük çelik vana değişimi ve montajı için 8 Ocak 2019 Çarşamba günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Zafer, Yeşilyurt, Yeşilce, 15 Temmuz, Sunay, Saray, Yeni, Kültür ve Hürriyet mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır” denildi.

Muş’ta vana değişimi ve montajı nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Muş Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, “Muş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan 1 nolu su terfi merkezinden şehir merkezini besleyen ana isale hattındaki 600’lük çelik vana değişimi ve montajı için 8 Ocak 2019 Çarşamba günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Zafer, Yeşilyurt, Yeşilce, 15 Temmuz, Sunay, Saray, Yeni, Kültür ve Hürriyet mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır” denildi.

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Merkez
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Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
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