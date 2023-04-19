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Muş'ta tatlıcılar siparişleri yetiştirmeye çalışıyor

19.04.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlıcılar aldıkları siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba gösteriyor.

Gelen yoğun talebi karşılayabilmek için gece gündüz vardiyalı çalışan işletme sahipleri, baklava, şekerpare, güllaç, kadayıf ve tulumba gibi birçok tatlı türünü özenle hazırlıyor.

Pastane işletmecisi Veysel Okşaş, AA muhabirine, her bayramda olduğu gibi bu yıl da şerbetli tatlıların daha çok tercih edildiğini söyledi.

Yoğunluğun birkaç gün önceden başladığını belirten Okşaş, şöyle konuştu:

"Ustalar 2 vardiya olarak çalışıyor. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Günlük yaklaşık 50 tepsi şerbetli tatlı çıkarıyoruz. Ramazan ayından dolayı güllaç tatlısına ilgi yoğun. Bayrama az bir süre kaldı, vatandaşların mağdur olmaması için tatlı siparişlerini erken vermeleri gerekiyor. Tatlılarımızın fiyatı 130 ila 450 lira arasında değişiyor. Tereyağı ile yapıyoruz. Herkesin bayramını şimdiden kutluyorum."

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Muş baklava tatlı güllaç

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