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Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

29.11.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu ilçeye bağlı Yurttutan köyünde terör örgütü PKK/KCK'nın talimatı doğrultusunda kurulan sözde köy komisyonuna üye oldukları ve küçükbaş hayvanlarını satarak elde ettikleri 70 bin lirayla örgüte fon sağladıkları tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için 24 Kasım'da operasyon düzenlendi.

Ekiplerce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör, 32 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 41 av tüfeği fişeği, 2 kurusıkı tabanca, şarjör, 26 elektronik cihaz ve dijital materyal ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktan, 7'si de Sulh Ceza Hakimliğinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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