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Muş’ta yağışlarla tarım ve hayvancılık göletleri yüzde 100 doldu

16.04.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’ta yağışlarla tarım ve hayvancılık göletleri yüzde 100 doldu

Muş'ta karların erimesi ve yağışların etkili olmasıyla tarım ve hayvancılıkta kullanılan göletler suyla doldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentteki göletleri incelemesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş Ovası'nda tarım ve hayvancılık için kullanılan göletlerin doluluk oranının yüzde 100'e yükseldiğini söyledi.

Eriyen kar ve etkili olan yağışlarla dolan göletlerin çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Yentük, şöyle konuştu:

"Toplam 10 milyon metreküp hacimli göletler, bugün itibarıyla taşmaya başladı. Geçen yıl yaşananın kuraklık sebebiyle göletlerde su seviyesi büyük ölçüde azalmıştı. Bu yıl etkili olan kar yağışı ve devam eden yağmurlar dolayısıyla çitçinin yüzü gülmeye başladı. Yüzde 100 doluluk oranı gösteren göletler, bu yıl özellikle çevredeki üreticilere can suyu olacak. Son günlerdeki yağışlarla birlikte su seviyesi en üst seviyeye çıktı. Göletlerin bölgedeki tüm köylerimiz için hem tarım alanında hem de hayvancılık bakımında hayati önemi var."

Çiftçilerden Maşallah Argün de geçen yıl kuraklık nedeniyle göletlerdeki suyun oldukça azaldığını hatırlatarak, "Çok büyük sıkıntı çektik. Bu sene çok şükür etkili olan yağışlardan göletlerimiz tam doluluk seviyesine yükselmiştir." ifadesini kullandı.

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