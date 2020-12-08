YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta yasa dışı silah ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Muş'ta yasa dışı silah ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

MUŞ HABERLERİ  | 08.12.2020 17:14 | Son Güncelleme

Muş'ta yasa dışı silah ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Muş'ta yasa dışı silah ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Muş'ta yasa dışı silah ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı "silah ticareti suçu" ile ilgili 4 Aralık'ta operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda kalaşnikof silah, dürbün, kalaşnikof silah üstü kapak, 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 93 tabanca fişeği, yivsiz av tüfeği ve 42 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Yakalanan 3 kişiden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, bir şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor

Muş Namaz Vakitleri 8 Aralık Salı

İmsak
05:45
Sabah
07:13
Öğle
12:11
İkindi
14:38
Akşam
16:59
Yatsı
18:22

Muş Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Sağlık Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Başak Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.