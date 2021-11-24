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Muş'ta yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu

24.11.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu

Muş'ta etkili olan kar ve sis nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Çavuştepe mevkisi ve Muş Ovası'nın sis bulutuyla kaplandığı kentte, karla kaplanan dağların sis bulutuyla bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Kar ve soğuk havadan etkilenen besiciler de Muş Ovası'na inmeye başladı.

Besicilerden Necmettin Özdemir, gazetecilere, yazdan bu yana hayvanlarını Üçevler köyü kırsalında beslediğini söyledi.

Havanın soğumasıyla merkeze gelmeye başladıklarını anlatan Özdemir, "Kırsalda hem kar hem de sis etkili olduğu için mecburen hayvanları ovaya indiriyoruz. Bu yolculuğumuz bir gün sürüyor. Kışın yayladan indirdiğimiz hayvanları ahırda beslemek zorundayız." diye konuştu.

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kar yağışı Muş

Muş Namaz Vakitleri 24 Kasım Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:59
Öğle
12:06
İkindi
14:40
Akşam
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Yatsı
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Muş Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Çarşamba

Vitamin Eczanesi
Merkez
Yeni Doz Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
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