Mustafa Alper Avcı: "Sezon başından itibaren gelişmeye çalışan bir oyun yapımız var"

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK’yı 3-1 mağlup etti. Lige yenilgisiz ve en az gol yiyen takım olarak devam eden sarı-siyahlılarda Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Böyle bir galibiyet bizler adına keyif verici.

Müsabaka öncesinde Çorum FK’nın çok tecrübeli ve değerli oyunculara sahip olduğunu belirtmiştim. Onlara istedikleri alanı verdiğimizde bizim savunma anlamında zorluk yaşayacağımızı bu yüzden de savunma ve taktiksel olarak sadakatimizi korumamız gerektiğini biliyorduk. Oyuncularımın hepsi bugün doğru bir oyun senaryosunun içinde oldular. Baktığınız zaman rakibimiz topa daha çok sahip oldu fakat kenar ortalarına karşı iyi bir savunma yaptık. İkinci topların çoğunu biz aldık. Hücuma çıkışlarda biraz daha iyi işler yapabilseydik daha farklı bir skor olabilirdi. Sezon başından itibaren gelişmeye çalışan bir oyun yapımız var. Bunun da karşılığını son 2 müsabakadır almaya başladık. Lige 4 beraberlikle başladık fakat geçtiğimiz hafta ve bugün üst üste kazanmayı bildik. Önümüzde Esenler Erokspor, Boluspor ve Iğdır FK maçlarımız var. Bu maçlardan alınacak sonuçlarla birlikte kendimizi play-off sıralarına dahil etmeyi planlıyoruz. Bu süreçte ne kadar genç oyuncuya süre verip aramıza dahil edebilirsek bizim için mutluluk verici olacak. Çünkü kulübün yapısı ve ihtiyacı bu yönde. Bugün oyuna sonradan giren oyuncularımıza da katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Kulübemizde en az onlar kadar oyuna etki edeceğini düşündüğüm bir çok genç oyuncumuz daha var. Sakatlıktan dönecek oyuncularımız da var. Tüm oyuncularımızın katılımıyla daha iyi ve keyif veren bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.