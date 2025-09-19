SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İstanbulspor

Mustafa Alper Avcı: "Sezon başından itibaren gelişmeye çalışan bir oyun yapımız var"

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Çorum FK galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Sezon başından itibaren gelişmeye çalışan bir oyun yapımız var" dedi.

Mustafa Alper Avcı: "Sezon başından itibaren gelişmeye çalışan bir oyun yapımız var"
Berker İşleyen

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK’yı 3-1 mağlup etti. Lige yenilgisiz ve en az gol yiyen takım olarak devam eden sarı-siyahlılarda Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Böyle bir galibiyet bizler adına keyif verici.

Müsabaka öncesinde Çorum FK’nın çok tecrübeli ve değerli oyunculara sahip olduğunu belirtmiştim. Onlara istedikleri alanı verdiğimizde bizim savunma anlamında zorluk yaşayacağımızı bu yüzden de savunma ve taktiksel olarak sadakatimizi korumamız gerektiğini biliyorduk. Oyuncularımın hepsi bugün doğru bir oyun senaryosunun içinde oldular. Baktığınız zaman rakibimiz topa daha çok sahip oldu fakat kenar ortalarına karşı iyi bir savunma yaptık. İkinci topların çoğunu biz aldık. Hücuma çıkışlarda biraz daha iyi işler yapabilseydik daha farklı bir skor olabilirdi. Sezon başından itibaren gelişmeye çalışan bir oyun yapımız var. Bunun da karşılığını son 2 müsabakadır almaya başladık. Lige 4 beraberlikle başladık fakat geçtiğimiz hafta ve bugün üst üste kazanmayı bildik. Önümüzde Esenler Erokspor, Boluspor ve Iğdır FK maçlarımız var. Bu maçlardan alınacak sonuçlarla birlikte kendimizi play-off sıralarına dahil etmeyi planlıyoruz. Bu süreçte ne kadar genç oyuncuya süre verip aramıza dahil edebilirsek bizim için mutluluk verici olacak. Çünkü kulübün yapısı ve ihtiyacı bu yönde. Bugün oyuna sonradan giren oyuncularımıza da katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Kulübemizde en az onlar kadar oyuna etki edeceğini düşündüğüm bir çok genç oyuncumuz daha var. Sakatlıktan dönecek oyuncularımız da var. Tüm oyuncularımızın katılımıyla daha iyi ve keyif veren bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli güreşçi Ahmet Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya aldıMilli güreşçi Ahmet Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya aldı
Göztepe'den Beşiktaş karşısında 14 yıl sonra bir ilk!Göztepe'den Beşiktaş karşısında 14 yıl sonra bir ilk!
Anahtar Kelimeler:
İstanbulspor
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.