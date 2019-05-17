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Mustafa Cengiz: 22. şampiyonluğumuza ulaşmayı diliyoruz

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.05.2019 22:04 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSYİAD’ın düzenlediği iftarda konuştu. Yaklaşık 44 saat sonra şampiyonluk kupasına ulaşmayı dilediklerini söyleyen Cengiz, “Şampiyonluğun 19 Mayıs’a denk gelmesi de ayrı bir güzellik” dedi.

Mustafa Cengiz: 22. şampiyonluğumuza ulaşmayı diliyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin düzenlediği iftarda konuştu.

Konuşma için herhangi hazırlık yapmadığını ifade ederek sözlerine başlayan Mustafa Cengiz, “Konuşma hazırlamadığım için kıracağım potlardan dolayı şimdiden özür diliyorum. Bizi bir araya getiren, bizi bir arada tutan bu ruhun, bu ortak paylaşımın hiç bitmemesini diliyorum. UEFA Kupası’nın yıldönümünü kutluyorum. Galatasaray her şeyi sahada elde etmiştir ve sahada ölümüne mücadele etmiştir. Saha dışındaki her şey bizden uzak olsun. Yaklaşık 44-45 saat sonra taçlandırılmış şanlı yürüyüşümüzün bir nişanesi olan 22. şampiyonluğumuza ulaşmayı diliyoruz. O gün, ne kutlu bir gündür ki, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ateşini yaktığı gündür. Atamızın da yaktığı bu ateşten esinlenerek Galatasaray ateşinin sonsuza kadar sürmesini diliyorum” açıklamasını yaptı.

HATİPOĞLU: FATİH TERİM'E TEŞEKKÜR EDİYORUZ
İftarda açıklamada bulunan GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu da UEFA Kupası’nın kazanılmasının yıl dönümüne atıfta bulunarak, “UEFA Kupası’nı kazanmamızın 19. yılı ve şu anda burada bulunan yaşayan efsanemiz, Teknik Direktörümüz Fatih Terim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar başımız dik yürümemizi sağladınız. Mali tablomuzu düzenleyen yönetimimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu. Açıklamaların ardından GSYİAD’ın yeni üyelerinin plaketleri verildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Her Yılın Mayıslarında aldığımız Kupaların,bu sene;Mustafa Kemal Atatürk'ün TÜRK GENÇLİĞİ'NE hediyesi bir günde Lig Şampiyonluğu turunu atacağımız bir güne denk gelmesi ne kadar güzel ve anlamlı.İnşallah aynı gün basketbol'da Efes de,Real Madrid'i finalde yenip,euroleague kupasını Türkiye'ye getirir ve TÜRK HALKI ÇİFTE BAYRAM YAPAR...
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