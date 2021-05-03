Mustafa Cengiz başkanlığa aday oldu

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylık başvurusunda bulundu.

Mustafa Cengiz, şu an için adaylığı kesinleşen Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile yarışacak

MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ NASIL OLACAK?

Seçim tarihi 29 Mayıs olarak açıklanan Galatasaray'da adaylar listelerini 7 Mayıs'a kadar Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Türkiye'de yasakların başlamasıyla Dernekler Masası'ndan kulübe gelecek son yazı bekleniyor. Yaşanan belirsizliğe rağmen Mustafa Cengiz mesaisine tam gaz devam ediyor.

Başkanın camiada ağırlığı bilinen eski yöneticilerden Haldun Üstünel ve Yiğit Şardan'ı ikna etmeye çalıştığı kulislerde konuşulmaya başlandı.

Cengiz'in yeni yönetiminde Levent Karadeniz, Ömer Akad, Emir Otluoğlu ve Mehmet Bilen'in yer alması bekleniyor. Mevcut yönetimden Kaan Kançal, İlber Aydemir, Metin Karakaya ve Dilek Kutlu ile yola devam edeceği öngörülen Cengiz, artık Abdurrahim Albayrak ile birlikte hareket etmiyor.



