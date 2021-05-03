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Mustafa Cengiz başkanlığa aday oldu

03.05.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesinde adaylık başvurusunu Divan Kurulu Başkanlığı'na gönderdi.

Mustafa Cengiz başkanlığa aday oldu

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylık başvurusunda bulundu.

Mustafa Cengiz, şu an için adaylığı kesinleşen Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile yarışacak

MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ NASIL OLACAK?

Seçim tarihi 29 Mayıs olarak açıklanan Galatasaray'da adaylar listelerini 7 Mayıs'a kadar Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Türkiye'de yasakların başlamasıyla Dernekler Masası'ndan kulübe gelecek son yazı bekleniyor. Yaşanan belirsizliğe rağmen Mustafa Cengiz mesaisine tam gaz devam ediyor.

Başkanın camiada ağırlığı bilinen eski yöneticilerden Haldun Üstünel ve Yiğit Şardan'ı ikna etmeye çalıştığı kulislerde konuşulmaya başlandı.

Cengiz'in yeni yönetiminde Levent Karadeniz, Ömer Akad, Emir Otluoğlu ve Mehmet Bilen'in yer alması bekleniyor. Mevcut yönetimden Kaan Kançal, İlber Aydemir, Metin Karakaya ve Dilek Kutlu ile yola devam edeceği öngörülen Cengiz, artık Abdurrahim Albayrak ile birlikte hareket etmiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sayın başkan cengiz. lütfen bırakınız.
başkan bugüne kadar yaptıkların için allah razı olsun eline koluna sağlık ama ARTIK DİNLENME ZAMANI!!

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