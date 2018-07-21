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Mustafa Cengiz: "Bütün oyunculara teklif var"

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.07.2018 22:18 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Mustafa Cengiz, "Bütün oyunculara teklif var ama biz uygun şartlar oluşmadıkça satış yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

Mustafa Cengiz: "Bütün oyunculara teklif var"

Galatasaray'ın İsviçre'de Valencia'ya 2-1 kaybettiği hazırlık maçını izleyen Sarı-Kırmızılılar'ın başkanı Mustafa Cengiz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

"Bir İsviçre kasabasında, bir hazırlık maçı... Fakat statta 1000'i aşkın taraftarımız vardı. Valencia yönetimi buna çok şaşırdı. Bu, taraftarımızın bizi nasıl sahiplendiğini gösterir. Buradaki vatandaşlarımızın asimileye ne kadar direndiğini gösterir.

Fatih Hoca, bugün altyapıdan 3 oyuncu soktu. Bu bir cesaret. UEFA, bizi 21 oyuncuyla sınırladı ve bunun 5'i yerli çıkışlı olmalı. Bu bağlamda altyapı oyuncuları çok önemli. Hata yapabilirler, yanlış yapabilirler. Önemli olan cesur olmaları.

Tunus'ta, Atina'da maçlar yapacağız. Bunlardan gelirlerimiz de olacak. 160 bin birinden, 140 bin birinden... Biz, antrenmanı seyredilerek, maç yaparak para kazanan bir takım olma yolunda ilerliyoruz. UEFA, bunlara da dikkat ediyor."

"ÜST ÇITADA DEVAM EDECEĞİZ"
"Transfer iddiaları duyuyorum, gazetelerden ve sosyal medyadan izliyorum. Bazen ben de şaşırıyorum, Abdurrahim beyi ve Fatih hocayı alıp, 'Doğru mu' diyorum. Çok güzel yazıyorsunuz, samimi söylüyorum bunu.

Galatasaray Avrupa şampiyonu da olsa, dünya şampiyonu olsa da kadrosu hiçbir zaman yetmez. Çalışma hiçbir zaman statik bir şey değildir. Üst çıtada devam edeceğiz.

"TARAFTARA HAK VERİYORUM"
"Basketbolda taraftarımıza hak veriyorum. Asapları çok bozuk. Bazıları pusuya yatıyor onlar ayrı. Basketbolda UEFA sınırlamaları yüzünden bazı düzenlemelere gidiyoruz. Sadece erkek basketboldaki borcumuz 17 milyon civarında. Tüm bunları kapatacağımıza emin olabilirsiniz."

Basketbolda hem Avrupa hem de Türkiye bazında daralmalar var, liglerden çekilen takımlar var ama biz çekilmeyeceğiz. Bu kulüp, Türkiye'ye voleybolu ve basketbolu getiren kulüptür."

"SATIŞ YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"
"Bütün oyunculara teklif var. Bu takım şampiyon olmuş bir takım. Ama biz uygun şartlar oluşmadıkça satış yapmayı düşünmüyoruz. Kombine satışını belirli bir noktada durdurmak istiyoruz. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçlarımızda ciddi bir gelir elde edeceğiz."

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