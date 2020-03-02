SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mustafa Cengiz: Camia olarak bu acıyı yürekten paylaşırız

Mustafa Cengiz: Camia olarak bu acıyı yürekten paylaşırız

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.03.2020 12:19 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şehit haberleri üzerine, "Ne kadar hamasi laflar da etsek, ne söylesek boş. Bütün söylemler yetersiz ve kifayetsiz kalır bu acı ve ateş karşısında. Öncelikle biz camia olarak bu acıyı yürekten paylaşırız" dedi.

Mustafa Cengiz: Camia olarak bu acıyı yürekten paylaşırız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Suriye’den gelen şehit haberleri üzerine kulüp televizyonundan başsağlığı mesajı paylaştı.

"Ateş düştüğü yeri yakar" diyen Cengiz, "Ne kadar hamasi laflar da etsek, ne söylesek boş. Bütün söylemler yetersiz ve kifayetsiz kalır bu acı ve ateş karşısında. Öncelikle biz camia olarak bu acıyı yürekten paylaşırız. Biz bu coğrafyada Türkler olarak bu badirelerle mücadele veriyoruz. Türk milleti olarak Türkler, Kürtler, Çerkezler ve Lazlar ile birlikte bunu mutlaka aşacağız. Bu kışı da atlatırız ama yediğimiz ayazı unutmayız. Özellikle Türk milletinin bu unsurlar içinde nasıl birleştiğini bir araya geldiğini yüreğinden görüyoruz. Buradan alınacak çok ders var. Nefret söylemleri, düşmanlık oluşturan ayrılıkçı söylemler bu ülke ve millet tarafından kabul görmemekte. Bu millet hemen bir araya gelmekte, ortak milli tepki vermekte. Bu bizi gururlandırmakta ve milli gururumuz olmakta. Sporun barış, kardeşlik ve huzur olduğunu unutmadan, bütün sporun katmanlarını sevdiğimizi buradan bir kez daha ilan ederim ve milletimize baş sağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
''Safları sıklaştırma zamanı''''Safları sıklaştırma zamanı''
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mustafa cengiz Galatasaray şehit idlib

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Adil Gür'den Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

Adil Gür'den Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Fenerbahçe taraftarı şampiyon hocayı istiyor

Fenerbahçe taraftarı şampiyon hocayı istiyor

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Mustafa Yumlu'dan Türkiye'yi ağlatan sözler

Mustafa Yumlu'dan Türkiye'yi ağlatan sözler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Terim'den oyuncularına gönderme

Terim'den oyuncularına gönderme

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Cengiz: Camia olarak bu acıyı yürekten paylaşırız

''Camia olarak bu acıyı yürekten paylaşırız''

Fatih Terim: Safları sıklaştırma zamanı!

''Safları sıklaştırma zamanı''

Galatasaray'da Falcao, Mariano ve Saracchi'nin açıklamaları

''F.Bahçe maçından sonra...''

ÖZET | Galatasaray Gençlerbirliği maç sonucu: 3-0

Aslan galibiyet serisini 8'e yükseltti

Galatasaray tribünleri İdlib şehitlerini unutmadı

G.Saray tribünleri İdlib şehitlerini unutmadı

Falcao'dan Fatih Terim'e söz: Bana güvenin!

Falcao'dan Fatih Terim'e mesaj!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.