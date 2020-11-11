Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması!

19-26 Aralık'ta yapılacak seçim hakkında konuşan Mustafa Cengiz, "Baskın seçim denmesin diye 20 gün sonraya vermedik. Zaten çoğu kişi hazır olduğunu belirtti, biz de bundan mutlu olduk. Hepsi değerli, hepsi Galatasaraylı, biz bundan mutlu olduk. Daha çok aday olmasını isteriz... 3 aday çıktı, bundan da mutlu olduk. Hepsi Galatasaray için mücadele ediyor, mutlu olduk. Daha da olmasını isteriz. Hareket aksiyondur, dinamizm olduğunu gösterir. Bizim ibrasızlığa rağmen direndiğimizi sanan bir kesim var. Buyurun, hep beraber yarışalım." dedi.
"7 Mayıs'tan bugüne kadar, resmi ortamlarda bana sağlığımı soran olmadı." diyen başkan Cengiz, "Bu normal, lan hastaysan ne işin var zaten burada, hizmet edeceksen sağlıklı olacaksın. Ben elimden geldiğince gönül verdiğim bir şey için mücadele ediyorum. Benim bu yaştan sonra artistlik yapacak halim yok. Mesleğim yöneticilik, en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Şu anda başkanlık için verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlara bakarsanız, geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar." şeklinde konuştu.
Kolombiyalı yıldız Falcao hakkında da konuşan Cengiz, "Falcao bir tanedir. Devam edecek. Bütün futbolcularım çok değerlidir. Onlara aile içinde kızabiliriz fakat neticede onlar bizim için mücadele ediyor. Biz de onların başarılı olması için gereken ortamı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.
Cengiz, "Sürekli erken seçim diye diretirseniz, icra iş yapamaz. Beceriksiz başkan diyorlar. Devamlı seçim dersen, yönetim birimi ne yapsın? Apartmanda da, ailede de böyledir. Sen sürekli boşanmaktan bahsedersen, kimse fonksiyonunu icra edemez. Madem öyle, buyurun diyorum. Devamlı seçim baskısı, seçim tehdidi, icra tehdidi, tezgahı içinde olursanız, hiçbir yere varamazsanız, varsa projen, varsa maddi yardımın gel yardım et." dedi.
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