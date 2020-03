Mustafa Cengiz'den Beşiktaş derbisi ve koronavirüs açıklaması

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

"Türk spor kamuoyuna ve rakibimiz olan tüm camialara son 24 saattir yaratılan algı operasyonlarını kısaca anlatmak istiyorum. Biz çarşamba günü bir toplantı yaptık. Üst mercilerden bize maçların seyircili oynanacağı bilgisi geldi. Biz de o gün gerekli tüm hijyen önlemlerinin alınacağını söyledik. Akşam da devlet seyircisiz kararı verdi. Biz devletin verdiği karara uymak zorundayız.

"SEYİRCİSİZ OYNANIRSA GALATASARAY'DAN 3 PUAN ALABİLİR MİYİZ?' HESAPLARI HİSSETTİM"

Devletin kararına saygımız sonsuz fakat sadece seyirciler değil sporcuların da sağlığı önemli. Medya çalışanlarının da hayatı önemli. Biz bunu da önemsiyoruz elbette. Şu anda her zemin, her saha ve her şartta, Galatasaray mücadelesine devam edecektir. Sanki 'Seyircisiz oynadığımızda, Galatasaray'dan 3 puan alabilir miyiz?' şeklinde hesaplar yapıldığını hissettim, bu hiç hoş bir şey değil. Biz eşit şartlarda oynamak isteriz.

"DEVLETİMİZİN VERECEĞİ HER KARARA RİAYET EDECEĞİZ"

Sporcu, görevli ve medya mensuplarını sağlığı açısından maçın ertelenmesini istedik. Tabii ki sporcular tedirgin. Biz bir şeyler söylemeye çalışıyoruz ama bazılarına nedense bir şey izah edemiyoruz. Kötü niyetlilere bir şey anlatamazsın. Mental gelişimleri fetüste durmuş. Kötü niyetli zaten her dediğini farklı bir yere çekecek. Devletimizin vereceği her türlü karara titizlikle riayet edeceğiz ama görüşümüzü de bildiririz.