Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e şok yanıt: Kendi görevini yapmalı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş'un annesi Raife Erdoğmuş'un cenaze töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Cengiz'in sözleri...

"DÜŞMANI YENEMEYENLER, BİRBİRİNİ YER"

"Bunlar olağan şeyler. 4 hafta üst üste değil, biz 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık, bir günde Galatasaray tahttan inmez. Düşmanı yenemeyenler birbirini yer. Özellikle camianın bugünlerde birbirine sahip çıkması, kenetlenmesi şart. Ben herkesin vazifesini yapmasını bekliyorum, özelikle herkes vazifesini yapacak. Herkes vazifesini yaptığında saatin dişlileri gibi çarklar çalışacak ve geçmiş yıllarda olduğumuz gibi biz şampiyonluğa ulaşacağız. Ben herkesten bunu diliyorum, morallerini bozmamalarını diliyorum, Camiamızın kenetlenmesini diliyorum. Kaybedilmiş hiçbir şey yok.

"TERİM SÖZLERİNDE HAKLI OLABİLİR AMA BÜTÜN MESELE GÖREVİNİ YAPMASI"

Fatih Terim (Ben konuşunca ceza alıyorum, biraz da ceza almayanlar konuşsun) sözlerinde kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele az önce dediğim gibi kendi görevini yapması. Konsantrasyonunu bozmaması. Taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların, yönetimin de görevini yapması… Biz tabii ki hiçbir zaman sahada Galatasaray yönetimi ve kültürü olarak "Neden şu kişi ilk 11'de, neden şu kişi 90 dakika oynuyor, neden şu kişi oyuna geç alındı?" gibi bir yanlışın, bir müdahalenin içine girmeyiz. Galatasaray kültüründe asla müdahale yoktur. Tüm çarklar görevini yapar ve sonunda zafere ulaşır. Bütün takımlar hakemlerden şikayetçi. Türkiye liglerindeki, alt ve üst liglerdeki bütün hakemler. Fakat çok garip bir oluşum oldu. 2 yıldır maalesef VAR'da sorun var. Çok enteresan bir şekilde özellikle bu sezon için nerede nasıl bir moda çıktıysa VAR'a gitmemek puan kaybı. VAR'a giden hakemin sanki sicili bozuluyor gibi algı yaratıldı. Özellikle örnek verdiler İngiltere liginde 2 saniye gitti ve hakemler korkmaya başladı. Hem VAR hakemleri, hem orta hakemler.