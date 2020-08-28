Mustafa Cengiz'den Galatasaraylı taraftarlara çağrı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transferle ilgili açıklamada bulundu ve taraftarların orta sahaya transfer istediğinin farkında olduklarını belirtti.

Transferin devam edeceğini kaydeden Cengiz, "Beklentimiz büyük. En büyük gücümüz taraftarlarımızın bizden beklentisi var; özellikle orta sahaya transferler istiyorlar, çok haklılar. Ben de bir taraftar olarak aynı istekleri yapıyorum. 2,5-3 yılda 38'e yakın futbolcu transfer etmemize rağmen, devamlı beklentilerimiz üst düzeyde. Çünkü Galatasaray üst düzey bir takım." dedi.

"SİZ DE STORE'LARA GİDİN, ALIN"

Taraftarları kulübe gelir getirmeye davet eden yönetici, "Benim de taraftarlarımızdan beklentim var. Lütfen store'lara gidin, ne buluyorsanız alın. Pandemiden dolayı zor durumun içine düştük. Kulüpleri ayakta tutacak tek güç, taraftarları ve camiaları. Gücümüz sizsiniz. Store'lara gidin ki orta sahaya, forvete transferlerimizi devam ettirelim." ifadelerini kullandı.

TFF'ye maçların seyircili başlaması için başvuruda bulunduklarını da kaydeden başkan, "TFF'den ilk maçtan itibaren seyircili oynamayı talep ettik. Taraftarlarımız biletlere, localara hücum etsin istiyorum. Loca bırakmasınlar." diye konuştu.

