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Mustafa Cengiz'den Jason Denayer ve Emre Akbaba açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.08.2018 00:27 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, maliyet ve transfer konuları hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, Denayer, Emre Akbaba ve Şampiyonlar Ligi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mustafa Cengiz'den Jason Denayer ve Emre Akbaba açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, Gomis'in ayrılmayacağını kaydederken, Denayer'i kiralayabileceklerini ve Emre Akbaba'yı da makul fiyatlarla kadroya katabileceklerini söyledi.

Denayer ve Ndiaye ile ilgilenmeleri için konuşan Mustafa Cengiz, "Bunlar doğal şeyler. Teknik kadronun talebi doğrultusunda gerekeni FFP içinde yapıyoruz. Şu anda mesele sadece mali değil. Tabii ki mali sorunlar var ama geçici sorunları bu ülke aşar. Ortalama yaşı 29 olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ülkemiz de, kulüplerimiz de bu zorluğu atlatacak. Attığımız her adıma dikkat etmemiz gerek. Bir futbolcu alsak bile, hiçbir mali sorunumuz yokken bile bahsettiğiniz oyuncuları alsak, oynatamayız. Futbolcu satmadan, futbolcu alamayız. Sadece Süper Lig'de oynatabiliriz, Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayız. Biz ne yaptığımıza dikkat etmek durumundayız. Taraftar bize, teknik kadroya ve kendi ruhuna inansın. Taraftar bizim yanlışlara düşmeyeceğimize inanarak bu görevleri tebliğ etti. Biz oyuncu satmadan oyuncu alamayız. Denayer'i de geçen yıl gibi uygun koşullar içinde kiralayabiliriz" dedi.

"G.SARAY'IN KADROSU DEVLER LİGİ İÇİN YETERLİ"

Kadronun Şampiyonlar Ligi için yeterli olduğunu vurgulayan yönetici, "Bizim futbolcularımıza inanın diyoruz, eğer siz inanmıyorsunuz, bu takım Şampiyonlar Ligi'ni götüremez diye yazılar var. hayır efendim, bu takım götürür. Galatasaray'ın olduğu her yerde mücadele vardır, başarı vardır. Hocamız da bunu bildiği için "inan edin" diyerek bir deklarasyon yayınladı. Galatasaray'ın bu mevcut kadrosunu Şampiyonlar Ligi'nde götüremeyecek diyenlere benim sözüm. Hocam bazı oyunculara yönelik söyledi. Hiç hocam kendi takımını açığa düşürür mü?" diye konuştu.

"EMRE AKBABA OPTİMUM NOKTAYA GELİRSE..."

Emre Akbaba transfer için değerlendirme yapan Mustafa Cengiz, "Emre Akbaba olası, makul şartlar içerisinde, bizi de istediğini söylüyorlar, biz görüşmedik, öyle bir saygısızlık yapmayız. Sevgili başkanıyla konuştuk Alanyaspor'u, tanıdığımız insanlar. Onlar bizim teklifimizin 2 katı gibi bir noktadaydı. Elbet optimum bir noktaya gelirse ve mevcut kurlar içinde olası bir transfer olursa, biz onu realize etmek isteriz" diyerek sözlerini noktaladı.

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