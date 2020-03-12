Mustafa Cengiz'den koronavirüs, derbi ve Arda Turan açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalar yaptı. Cengiz, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve başkanı Ali Koç'a da göndermelerde bulundu. Cengiz dünya gündemine damga vuran koronavirüs ve Arda Turan transferi hakkında da açıklamalar yaptı. İşte Cengiz'in açıklamaları; "PANİK YAPMAMALIYIZ" Cesaret, korku ve panik bulaşıcıdır. Şurada bir kişi hızla koşsun yangın var diye, herkes koşar. Kapımızda ciddi bir sorun var. Nüfusumuz 80 milyon küsür, 1 kişi pozitif çıktı, ortalık yangın yerine döndü, raflar boşulmaya aşladı. Ben mutlaka tedbir alınmasına, devletin tüm önergelerine uyulmasını öneriyorum. Bilim insanları güzel açıklıyor, tüm önergelere uymalıyız fakat panik yapmamalıyız. "BİZİM GİBİLERE VURUYOR" Çanakkale'nin kapısına bir savaş gemisi geliyor, hepimizz cepheyi bırakıp makarna almaya koşuyoruz, bu olmaz. Siz önlemini alacaksınız. Domuz gribi, kuş gribi, ebola yaşadık. 120 bin vaka, ölen 3-4 bin. Şükür ki 1 ile 10 yaşına vurmuyor, bizim gibilere vuruyor. Bizi sevmeyenler için iyi bir şey. Tabii ki çocuklara gelmesin, bizim ömrümüzden alsın, gençlere versin.

"ASLINDA AŞI BULUNDU" Aşıyla ilgili başvuru varmış. Aşı bulundu, normalde bir aşı 10-15 yılda onaylanıyor, bunda aşı hızlı olacak. Çin çıktığı andan itibaren bütün genetik kodları bilim insanlarının hizmetine sundu. Ebola 4-5 yılda bulundu, bunda süreç daralmış durumda. "İBB STADI DEZENFEKTE ETTİ" Maçla ilgili biz zaten yapacaktık, sağolsun İBB bütün stadı, kapalı ve açık alanları dezenfekte etti. Beşiktaşlı kardeşlerimiz de rahatlıkla gelebilir. Sahada hakça bir mücadele olsun, lehimize ve aleygimize adaletsiz bir hakem kararı olmasın diliyorum. "ŞU ANDA ARDA GÜNDEMİ YOK" Arda konusunun şu anda konuşulmasından yana değilim, bize hizmet etmiş, değerli bir kardeşimiz, günü geldiğinde her şey konuşulabilir ama şu anda böyle bir gündem yok. BEŞİKTAŞ'IN HAKEM TEPKİLERİ Haydut filmini söyledim ben hakemlerle ilgili. Ortada bir olay var, gözülüyorsunuz ama olayın içindekilere gel anlat dediğinizde farklı açılardan anlatıyor. Beşiktaş değerli bir rakibimiz, bizim sahamızda tartışmalı bir taç pozisyonu vardı, bizim sahamızda taç. Gol yerseniz bunun etkisi ne? Biz aynı golü Real Madrid'den, Juventus'tan yedik. Bu iki taç da bizim 18'e yakın bölgeden oldu.

"YANGIN YERİNE ÇEVİRMEDİK" Sivas maçında hakemin hatasını herkes gördü. Herhangi bir futbolseverin bu hatayı görmemesi mümkün değil. Golden önce faul, golden önce Onyekuru'ya yapılan bize göre penaltı. Hatta hakem oyunu durdurduğunda Onyekuru'nun pozisyonuna penaltı vereceğini zannettik, aleyhimize penaltı çıktı. Ortalığı yangın yerine çevirdik mi? Çevirmedik çünkü bir her zaman doğrunun yapılacağını düşünüyoruz. "BEN KALKAVAN'I VERMEZDİM" Bize yapılan 9 hata var, sayın Kalkavan'ın 9 hatası. Ben olsam bu hakemi vermezdim. Herkes bir takımı tutabilir, MHK başkanı da tutabilir ama tuttuğunuz takım lehine ya da rakip olduğunuz takım aleyhine atamalar yaparsanız, zaten söylenecek bir şey yok, oyun bitmiştir. Ben oyunun bitmediği yönünde mücadele veren biriyim. Bizim 150 gün ceza almamıza neden olan taleplerimiz, tüm takımları ilgilendiren taleplerdir, onu göremediler, bildiri yayınladılar. "METE KALKAVAN'I VERMEYİN" Mersin İdmanyurdu maçında verilen bir kırmızı kart var. İhsan Kalkavan Samsumlu, bildiğim kadarıyla Galatasaraylı, o maçta hastaneye kaldırılıyor ve sonra vefat ediyor. Siz babanızın ölümüne bir şekilde neden olan olayı unutur musunuz? Ben unutmam. Kin güder misiniz? Onu bilmem ama ben unutmam. Vermeyin be, 9 tane maç, 9 maçta neler yapmış, Allah için bir tane yok, hepsi aleyhimize. Sana verildiğinde sayın Kalkavan, kabul etme bizim maçı, bizim maçı yönetme. Sevgili MHK, verme ya! MHK'nın bu anlamda dikkatli olması lazım.