Mustafa Cengiz'den maç saati ve Kulüpler Birliği açıklaması!

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la karşılaşacak olan Galatasaray, Erzurum’a geldi. Sarı kırmızılı kafileyi taşıyan uçak saat 17.00 sıralarında Erzurum Havalimanı'na indi. Uçaktan ilk inen başkan Mustafa Cengiz’i taraftarlar karşıladı. Sarı kırmızılı taraftarların sevgi gösterileri arasında havalimanından çıkan başkan Cengiz, maçı taraftarlar arasında seyredeceğini söyledi. Cezasını asker gibi saydığını ifade eden Cengiz, “108 gün olmuş. Biz asker gibi sayıyoruz. Henüz protokole 42 günüm var. Ben zaten bir taraftarım, seyircinin içinde olacağım. Onun için çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

Maç saatiyle ilgili bir soruya da cevap veren başkan Cengiz, “Maç saati ilk yayınlandığından itibaren 17’sinde yayınlandı, o andan beri Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluşla temas halindeyiz. Olmadı, sağlık olsun. Yayıncı kuruluş özellikle diretti, bir şey demiyorum. Galatasaray her şartta şanlı yürüyüşüne devam edecektir" diye konuştu.

"KULÜPLER BİRLİĞİ GERİ ÇEKİLİYOR"

Kulüpler Birliği'nin ‘iletişim aksaklığı’ açıklaması ve yaptıkları toplantıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Cengiz, şunları söyledi: