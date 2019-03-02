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Mustafa Cengiz'den maç saati ve Kulüpler Birliği açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.03.2019 19:48 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 19.00 olarak açıklanan Erzurumspor maçının saatinin değişmemesi için yayıncı kuruluşun direttiğini belirterek, “Galatasaray her şartta şanlı yürüyüşüne devam edecektir" dedi. Cengiz, Kulüpler Birliği'nin ‘iletişim aksaklığı’ açıklamasıyla ilglil olarak ise "Biz yapmadık' diyor, bir nevi özür diliyor, geri çekiliyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'den maç saati ve Kulüpler Birliği açıklaması!

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la karşılaşacak olan Galatasaray, Erzurum’a geldi. Sarı kırmızılı kafileyi taşıyan uçak saat 17.00 sıralarında Erzurum Havalimanı'na indi. Uçaktan ilk inen başkan Mustafa Cengiz’i taraftarlar karşıladı. Sarı kırmızılı taraftarların sevgi gösterileri arasında havalimanından çıkan başkan Cengiz, maçı taraftarlar arasında seyredeceğini söyledi. Cezasını asker gibi saydığını ifade eden Cengiz, “108 gün olmuş. Biz asker gibi sayıyoruz. Henüz protokole 42 günüm var. Ben zaten bir taraftarım, seyircinin içinde olacağım. Onun için çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

Maç saatiyle ilgili bir soruya da cevap veren başkan Cengiz, “Maç saati ilk yayınlandığından itibaren 17’sinde yayınlandı, o andan beri Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluşla temas halindeyiz. Olmadı, sağlık olsun. Yayıncı kuruluş özellikle diretti, bir şey demiyorum. Galatasaray her şartta şanlı yürüyüşüne devam edecektir" diye konuştu.

"KULÜPLER BİRLİĞİ GERİ ÇEKİLİYOR"
Kulüpler Birliği'nin ‘iletişim aksaklığı’ açıklaması ve yaptıkları toplantıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Cengiz, şunları söyledi:

"Biz yapmadık diyor, bir nevi özür diliyor, geri çekiliyor. Onurlu bir geri çekiliş. Fikret beyle bir araya geldik, görüştük, konuştuk. Arkadaşlarla beraber, tek değildik. Ama bir toplantı değildi, dostça bir sohbetti, yemek yedik bu kadar."

FATİH TERİM’DEN İMZA ALMA YARIŞI
Galatasaraylı futbolcuları sevgi gösterileri arasında karşılayan taraftarlar bol bol fotoğraf çektirdi. Futbolcuların ardından uçaktan inerek havalimanına giren teknik direktör Fatih Terim, ‘İmparator’ sloganlarıyla karşılandı. Taraftarlar forma imzalatmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Taraftarların yoğun ilgisi üzerine devreye güvenlik görevlileri girdi. Sarı kırmızılıların yoğun sevgi gösterisi arasında otobüse binen Terim, iki küçük taraftarı yanına alarak fotoğraf çektirdi. Güvenlik güçlerinin yoğun mücadelesi sonucu otobüs havalimanını hareket etti.

Havalimanından Palandöken Kayak Merkezi’nde kalacakları otele gitmek üzere hareket eden sarı kırmızılı kafilenin önü meşaleli taraftarlar tarafından kesildi. Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarları güvenlik görevlileri uzaklaştırarak yolu açmaya çalıştı. Bir süre takımlarına sevgi gösterisinde bulunan taraftarların yolu açmasıyla kafile Palandöken Kayak Merkezi’ndeki otele ulaştı.

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mustafa cengiz Kulüpler Birliği Galatasaray

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