Mustafa Cengiz'den MHK'ye: Son 4 haftanın hakemleri kura ile belirlensin

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ligde kalan son 4 haftada yapılacak hakem atamaları için Merkez Hakem Kurulu’na çağrıda bulunarak, “Kalan 4 haftada hakemler kurayla seçilmeli” dedi.

TRTSpor'a konuşan Cengiz, her hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynasalar ekonomik sorunlarının kalmayacağını belirtirken, başkanlık seçimi için ise şu yorumu yaptı:

“Şampiyonluğa gitmesek seçim kararı alırdım. Şampiyonluğa giderken böyle bir karar alsam beni hainlikle suçlarlardı.”

