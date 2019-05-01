Mustafa Cengiz'den MHK'ye: Son 4 haftanın hakemleri kura ile belirlensin

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ligde kalan son 4 haftada yapılacak hakem atamaları için Merkez Hakem Kurulu’na çağrıda bulunarak, “Kalan 4 haftada hakemler kurayla seçilmeli” dedi.
TRTSpor'a konuşan Cengiz, her hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynasalar ekonomik sorunlarının kalmayacağını belirtirken, başkanlık seçimi için ise şu yorumu yaptı:
“Şampiyonluğa gitmesek seçim kararı alırdım. Şampiyonluğa giderken böyle bir karar alsam beni hainlikle suçlarlardı.”
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