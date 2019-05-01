SPOR

Mustafa Cengiz'den MHK'ye: Son 4 haftanın hakemleri kura ile belirlensin

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.05.2019 17:48 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftada oynanacak maçların hakemlerinin kurayla seçilmesi gerektiğini söyledi.

Mustafa Cengiz'den MHK'ye: Son 4 haftanın hakemleri kura ile belirlensin

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ligde kalan son 4 haftada yapılacak hakem atamaları için Merkez Hakem Kurulu’na çağrıda bulunarak, “Kalan 4 haftada hakemler kurayla seçilmeli” dedi.

TRTSpor'a konuşan Cengiz, her hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynasalar ekonomik sorunlarının kalmayacağını belirtirken, başkanlık seçimi için ise şu yorumu yaptı:

“Şampiyonluğa gitmesek seçim kararı alırdım. Şampiyonluğa giderken böyle bir karar alsam beni hainlikle suçlarlardı.”

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mustafa cengiz mhk Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
farketmez her türlü basacazzz cincona
Bazıları dilenir fukaraya sadaka diye bazıları da kar yapar büyüksün mustafa başkan ADAMSIN hı hı
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