Mustafa Cengiz'den olay sözler! 'Boş konuşuyorlar'

Sarı-kırmızılı kulübün 20 Ocak'ta düzenlenen olağanüstü genel kurulunda göreve gelen ve 4 aylık bir sürecin ardından verdiği söz üzere olağan genel kurula giden Mustafa Cengiz, üyeler için Zorlu Center'da bulunan Raffles Otel'de bir organizasyon düzenledi.

Mustafa Cengiz, "Biz Galatasaray için hep vardık. Yine varız!" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, yeni dönem için yönetim, denetleme, sicil ve disiplin kurulu aday listesinde yer alan isimleri üyelere takdim etti.

Cengiz: "Az zamanda çok işler yaptık"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, seçimlerin sarı-kırmızılı camia için bayram havasında geçmesi gerektiğini dile getirirken, yönetim olarak 4 aylık süreçte başarılı bir performans ortaya koyduklarını anlattı.

Bu seçimlerin ardından 3 yıl sonra yeniden olağan genel kurul yapılmasını temenni ettiklerini vurgulayan Cengiz, "Sizlerin teveccühü ve desteğiyle, az zamanda çok işler yaptık. Bu 4 ay boyunca arkadaşlarımla birlikte uzun bir yürüyüşün etkin adımlarını attık. Neredeyse nefes almadan koşturduk. Galatasaray için değerdi." dedi.